7日に76歳で死去したヤクルトの衣笠剛球団代表取締役会長CEOオーナー代行の通夜が20日、東京・芝の増上寺で営まれた。約1000人の弔問客は球団3度のリーグ優勝に尽力した同氏との最期の別れを惜しんだ。メジャー・メッツ退団後、復帰に導いてくれた恩人として感謝する青木宣親GM特別補佐は「凄くリーダーシップがあったし、人のつながりを大切にしていた。毎年毎年食事をして自分のことを気に掛けてくれた大切な方です」と話