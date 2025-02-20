長岡市で20日、工場火災がありました。午後7時現在、炎上しているということです。火災があったのは長岡市岩田の井口製材の工場で、警察や消防によりますと20日午後6時過ぎ、「火柱が上がっている」と110番通報がありました。通報をうけ消防が出動、消火活動にあたっています。この火災でけが人や逃げ遅れた人はいないということです。当時、工場内に人がいたかどうかなど分かっていません。警察が火災の原因などについて調べてい