皆さんは自分の親を何て呼んでいますか？家庭内での呼び方は、意外と大人になっても子どもの頃のまま……ということもあるのではないでしょうか。けれどそれが第三者から見て違和感があるものだったら？今回は旦那さんと義両親との間でひそかに交わされていた、衝撃の会話を聞いてしまったママのお話です。第3話理想的な旦那と義両親【編集部コメント】義両親もとても優しく、ノゾミさんに気を遣ってくれているようです。ム