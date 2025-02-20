岡山経済同友会の新しい代表幹事に、中国銀行の取締役頭取を務める加藤貞則氏が内定しました。 【写真を見る】岡山経済同友会の新しい代表幹事に中国銀行の取締役頭取・加藤貞則氏が内定 （中国銀行加藤貞則取締役）「SDGs、ウェルビーイングを実感できる岡山。これらにむけて中島代表幹事をお支えしながら地域の発展に全力で取り組んでまいりたい」 岡山経済同友会の次期代表幹事に内定した中国銀行の加藤貞則取締役頭