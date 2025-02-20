Aぇ! groupが、3月3日に放送される『Venue101』（NHK総合）のスピンオフ特別番組に出演する。 （関連：Aぇ! groupが重ねた地道な努力と妥協なき追求結成6周年に振り返る、成熟した関係だから生まれる絆） 今回の放送は『Aぇ! group LIVE SPECIAL』と題し、Aぇ! groupが彼らの真骨頂でもあるライブパフォーマンスを披露。代表曲や最新曲、TV初披露の楽曲まで、一夜限りの特別なセットリストが予定されている。 さ