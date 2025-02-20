2019年から2020年にかけ、無登録で投資に関する業務を行い、出資金を不正に集めたとして9人の男が逮捕された事件で、岡山地検は、指南役と見られていた2人の男のうち、千葉市の会社役員井上昂大被告をきょう（20日）付けで金融商品取引法違反の罪で起訴しました。 一方で、東京都の会社員の男を嫌疑不十分の理由で不起訴処分にしました。