Y.S.C.C.横浜は20日、神奈川大学のFW松本祐満(22)の加入を発表した。松本は兵庫県出身で、ヴィッセル神戸のU-15から滝川第二高校へと進学。その後、神奈川大学へと進学した。松本はクラブを通じてコメントしている。「はじめまして。神奈川大学から来ました松本祐満です。Y.S.C.C.の一員になれたこと嬉しく思います」「今まで関わってきた指導者の方々、チームメイト、応援してくれる人達、家族、全ての人に感謝します」「Y.S.C.C.