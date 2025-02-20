原爆によって亡くなった少女、林嘉代子さんを偲んで母親が植えた桜が長崎県にあります。平和への願いを込め、「嘉代子桜」と呼ばれるこの桜の苗木が鹿児島市の小学校に贈られました。「嘉代子桜」の植樹式が行われたのは、鹿児島市の名山小学校です。「嘉代子桜」は原爆で亡くなった林嘉代子さん(15)を忍んで母親が長崎の城山小学校に植えたことが名前の由来です。若い世代に平和の尊さと戦争の悲惨さを伝えようと全国の小学