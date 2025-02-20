子どもたちに地元の食文化を通して郷土に愛着を持ってもらおうと、酒田市のこども園では、きょう市内の飲食店と協力して寒ダラ汁がふるまわれました。 【写真を見る】郷土に愛着を！ 庄内の冬の味覚 "寒ダラ汁" に園児たちは大満足！ 食べた園児は「yuｍｍy」（山形・酒田市） 楽しいお昼の時間。 きょう注目のメニューは寒ダラ汁。冬の庄内を代表する料理です。 酒田市のふたば園では今年から食育の一環として給食に郷