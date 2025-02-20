花づくりの技術を高めようと花の出来を競うコンテストが鹿児島市で開かれました。猛暑や天候不良、燃料の高騰などで生産者にとっては厳しい状況が続いた2024年。そんな中、丹精込めて育てた花の出来は？赤やピンクの花びらが映えるカーネーションに、色とりどりのスプレーギク。フラワーコンテストは生産者の意識や技術を高めようと県が毎年開いています。猛暑や天候不良、燃料の高騰など生産者に