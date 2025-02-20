ブレスレットを試着したまま盗んだとして、消防士の男を逮捕です。逮捕された福山地区消防組合の消防士の男は２０２４年１１月、広島市中区のブランドショップで、約５万円のブレスレット１個を盗んだ疑いです。客を装い、店員にショーケースから出してもらったブレスレットを試着したまま逃走。容疑を認めているということです。（２０２５年２月２０日放送）