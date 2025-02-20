鹿児島市に、企業や市などが連携した新しい水力発電所が誕生しました。鹿児島市の永田川の水を使った発電所。どのような施設なのでしょうか。鹿児島市の五ヶ別府町に誕生した「永田川発電所」。永田川の中流近くの高低差や豊富な水量を生かした水力発電所です。エネルギー事業などを展開するMisumiが鹿児島市内の河川など23か所の中から水量や傾斜が適した永田川を選び、市や県などと連携し事業を進めてきました。20