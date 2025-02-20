買い物客を装い高級ブランドのブレスレットを盗んだとして福山市の消防士が逮捕されました。 福山地区消防組合南消防署の消防士の男（２４）は去年１１月広島市中区胡町の高級ブランド店で５万８３００円のブレスレット１つを盗んだ疑いがもたれています。 警察によりますと、男は買い物客を装って来店し、ショーケースから店員に取り出してもらったブレスレットをいくつか試着する間に、つけたまま立ち去ったとみら