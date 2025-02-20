秋篠宮家の次女・佳子さまが、世界各地の若者が船に集う事業の参加者と交流されました。佳子さまは午前11時ごろ、赤坂東邸で内閣府の青年国際交流事業「世界青年の船」に参加している、ブラジルやオーストラリアなど13か国の同世代の人々と交流されました。「世界青年の船」は、世界各地の若者が船で共同生活をしながら日本国内をまわり、文化交流を行うものです。佳子さまは通訳なしで英語で参加者と懇談し、活動内容や参加した感