2月20日、新潟県内は冬型の気圧配置が続き、雪が断続的に降り続いています。22日からは再び大雪による交通の乱れに注意・警戒が必要で、観光業界からは影響を心配する声も上がっています。冬型の気圧配置が続き、午前から雪が降っていた20日の上越市。高田城址公園では雪が降る中、3月に開かれる観桜会の準備をする人の姿が見られました。【職員】「ぼんぼりとかの電源を送るケーブルを張っているが、やりづらい。雪がないと