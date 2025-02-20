2月県議会の代表質問が行われ、柏崎刈羽原発の安全性を確認してきた県技術委員会が2月に提出した報告書について花角知事が言及しました。【花角知事】「客観的かつ科学的に議論を重ねていただき、委員会としての結論をしっかりとりまとめていただいた」この報告書をめぐっては…【長岡市磯田達伸 市長】「じゃあ安全なのか、安全ではないのか聞きたくなる。堂々巡りでやはり分からない」技術委員会が安全対策に関する22項目のう