八代市で20日、住民参加型の防災訓練が開かれました。 八代市の坂本中学校で開かれた住民参加型の防災訓練。5年前の熊本豪雨を教訓にしようと、地域住民など約150人が参加しました。男性が横たわるのは、重量は200キロまで耐えられる段ボール製のベッド。訓練では、この組み立て方や消防への通報、心肺蘇生の方法について学びました。■参加者「初めての体験で(心肺蘇生で)押すのにこんなに力がいると初めて知った」■参