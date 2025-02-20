中国・ミャンマー間の国境地帯を拠点としたオンライン詐欺をめぐり、詐欺や殺人などの罪で起訴された被告23人の第一審公判が14〜19日、浙江省温州の裁判所であった。中国メディアが伝えた。拉致された人々を暴力的に支配し、詐欺に加担させていたとみられる。【画像】ミャンマー国境の詐欺摘発、外国人救出が急展開背景に中国の圧力報道によると、被告らはミャンマー北部に犯罪拠点を置き、オンライン詐欺やカジノ、売春、薬