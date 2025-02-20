［ソウル２０日ロイター］ - 昨年１２月の「非常戒厳」宣言を巡り内乱首謀罪に問われた尹錫悦大統領が２０日、ソウル中央地裁で開かれた最初の公判準備手続きに出廷した。尹氏側の弁護士は、尹氏に「国を麻痺させる意図はなかった」とし、非常戒厳宣言は「巨大野党の立法独裁」を国民に伝えることが目的だったと述べた。この日は尹氏側が申し立てた勾留取り消しの審査も行われた。地裁は、２回目の準備手続きを３月２４日