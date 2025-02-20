●3rd写真集の発売決定で戸惑いもあった理由とは 2月14日に3rd写真集『プレパレーション』(3,520円 A4判／128 ページ KADOKAWA)を発売した女優・本間日陽にインタビュー。写真集の見どころを聞いたほか、NGT48を卒業してから最初に出演したドラマ『Believe-君にかける橋-』(テレビ朝日系)の主演・木村拓哉との共演についても振り返ってもらった。本間日陽○2nd写真集『陽射し色』と違っているポイント――3作目の写真集発売おめで