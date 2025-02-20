2月20日より開催 新★5悪魔が登場！「マリスシヴァ召喚」 セガは、Android/iOS用RPG「D×2 真・女神転生リベレーション（D2メガテン）」において、新★5悪魔「破壊神 シヴァ【マリス】」が登場する特別な召喚を2月20日より開催した。 また、第11回悪魔連合襲来イベント「終わりをもたらすシャルヴ」を同日より開始した。 新★5悪魔が登場！「マリスシヴァ召喚」開催 開催期間：2月20