子どもたちが次々とジャンプしていますが実は、この場所、小学校の校庭なんです！白馬村の小学校には全国的にも珍しい校庭ジャンプ台があり卒業生には、渡部暁斗選手などオリンピックメダリストも。しかしそのジャンプ台がいま、あるピンチを迎えていて、子どもたちが自ら立ち上がりました。「いきまーす！」ジャンプ台から次々と飛んでいく子供たち。この場所は白馬村にある白馬北小学校の校庭です。4年生児童「ちょっと最