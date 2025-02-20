オルビスは、2025年2月20日から「オルビスユー レステッド エアリー スキン パウダー」を新たに発売します。「頑張りたくない日」にもきれいに仕上がる休息日設計新たに登場する「オルビスユー レステッド エアリー スキン パウダー」は、肌の休息日にぴったりな下地とクレンジング不要のパウダーです。SPF10・PA＋。紫外線吸収剤フリー・酸化亜鉛フリー・グリセリンフリー・パラベンフリーとなっています。ふわっと軽い羽毛から着