日本大が不祥事を起こして廃部になったアメリカンフットボール部の後継組織「アメリカンフットボール有志の会」の加盟を、関東学生連盟に申請したことが20日、関係者の話で分かった。関東学連で審査され同理事会に諮られる。加盟が認められれば今秋の公式戦出場が可能となる。日大はここまで組織運営改善を目指してコンプライアンスとガバナンスの確立に努めてきたと説明。今後「社会の信頼を回復することが必要と考え、より一