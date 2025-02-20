滋賀県長浜市高月町の『びわこ食堂』は今年創業６５周年の鍋と焼き肉の店。初代の田㞍善信さん（９０）が創業し７年前に長男の善仁さん（６０）が引き継いで、姉や弟と一緒に家族で営業している。焼き肉は和牛を使いながらも全メニュー１０００円以下。さらに店の人気メニューは初代の善信さんが苦労の末に考案した、白味噌をベースに２２種類の調味料を加えたオリジナルの‘とりやさいみそ’で作るみそ鍋。鍋のメ