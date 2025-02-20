今日も1日がんばりました！「噂を耳にしちゃって」気になった妻は、夫のスマホで真実を知ることに／お宅の夫をもらえませんか？（1）愛妻家で有名なママ友の夫と…！高校卒業後すぐに結婚し、義両親との同居生活を始めたなな子。しかし、待ち受けていたのは幸せな新婚生活ではなく、義母からの厳しい嫁いびりと農作業に追われる日々でした。義母の嫌味や罵声に耐えるなな子を、義父も夫も見て見ぬふり。居場所を失ったように感じた