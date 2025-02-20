【薬屋のひとりごと 15巻】 3月25日 発売 770円 月刊ビッグガンガンで掲載中の「薬屋のひとりごと」にて作画を務める漫画家のねこクラゲ氏は2月20日、自身のXにて3月25日発売予定の「薬屋のひとりごと」15巻表紙の色彩チェック用の印刷見本をチラ見せした。 ⑮巻表紙お色味チェック🦊 pic.twitter.com/mO1EtWsuYS - ねこクラゲ&#