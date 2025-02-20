注目の食物繊維は？最新の情報にアップデートしよう！「腸活」のウソ・ホント【画像で見る】最近注目の「発酵性」食物繊維を含む食材腸内細菌については日々さまざまな研究がされています。今回は、新たに判明した腸活食材や腸内細菌の最新研究&治療の情報をお届けします。ここでみなさんの腸活知識をアップデートしましょう！内藤裕二先生教えてくれたのは…▷内藤裕二先生京都府立医科大学大学院教授（生体免疫栄養学）