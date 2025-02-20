2025年6月6日(金)、吉沢亮さん主演の映画「国宝」が全国東宝系にて公開される。本作は、芸術選奨文部科学大臣賞、中央公論文芸賞をダブル受賞した吉田修一さんの傑作小説を、「フラガール」「悪人」の李相日監督が映像化したもの。【映像】吉沢亮の妖艶な女形に息をのむ！予告映像を見るその才能は、血筋を凌駕するー。映画「国宝」2025年6月6日(金)公開へ■名もなき一人の少年が“国宝”となるまで「国宝」は、任侠の家に生まれた