（台東中央社）東部・台東県池上郷の福原小学校に日本統治時代から残されていた校長宿舎を引き取り、2023年に文化施設「池上蒋勲書房」として再生させた作家の蒋勲さん。宿舎のあるじだった初代校長の堀尾一彦さんを取り上げた小冊子「蒋勲書房と堀尾一彦」をこのほど刊行した。15日に同施設で発表会が行われ、蒋さんが冊子を紹介した。冊子は販売せず、同施設を訪問した人に配布するという。蒋さんは、かつて若くして台湾に赴任し