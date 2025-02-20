2025年2月21日(金)〜23日(日)に幕張メッセ 国際展示場で開催される「にじさんじフェス2025」。150名以上のライバーが出演する本イベントに「かどや製油」が初参戦。不破湊さん、ミラン・ケストレルさん、渡会雲雀さんの3名のライバーが配信で紹介した“純正ごま油レシピ”の再現メニューが、「にじごまキッチンカー」として会場に登場する。【動画】不破湊らライバー3人の飯テロクッキングを見る「にじさんじフェス2025」にかどや