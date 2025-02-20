Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年2月20日は、自宅の家電を簡単にスマート化できる、スマートスイッチロボット「SwitchBot ボット」や工事不要の後付け型で、設置も取り外しも簡単な「スマートロック｣など、今すぐ欲しいSwitchBot （スイッチボット）の人気の