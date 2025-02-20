○ぴあ [東証Ｐ] 既存株主による136万3900株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限20万4500株の売り出しを実施する。売出価格は3月3日から6日までの期間に決定される。 ○ツムラ [東証Ｐ] 既存株主による241万8400株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限36万2700株の売り出しを実施する。売出価格は3月3日から5日までの期間に決定される。 ○スターゼン [東証Ｐ]