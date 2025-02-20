Image: Apple 無条件で飛びついて良いヤツじゃないかな？って。待って、待って、待ち続けてやっと発表された、iPhone SE4改め「iPhone 16e」。みなさんはもうチェックしました？ この端末、ちょっと難しくないですか？いや、性能が低いというわけじゃなくて、むしろチップは最新だし、画面もイマドキなOLEDだしでいい側面も多いのですが、iPhone SE3とはもう見た目からして違いすぎますし、