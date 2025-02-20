20日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比80円高の3万8790円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万8678.04円に対しては111.96円高。出来高は2112枚となっている。 TOPIX先物期近は2740ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.40ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物