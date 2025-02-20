2025年2月20日、韓国メディア・韓国経済は「韓国自動車専門記者協会の『今年の顔』にトヨタ自動車の豊田章男会長が選ばれた」とし、「外国の企業のトップが韓国の自動車文化の発展に寄与した功績を認められて賞を受けるのは異例のこと」と伝えた。記事によると、豊田会長は「韓国で自動車を愛するたくさんの人と交流し、縁が深まった1年だった」「韓国でもっと愛される企業になる」などと受賞の感想を述べた。記事は「豊田会長の言