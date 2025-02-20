2025年2月、札幌市と苫小牧市の『コープさっぽろ』に『無印良品』がオープンします。 「コープさっぽろ」と「無印良品」が同じ場所で買い物できる 画像：生活協同組合コープさっぽろ 『生活協同組合コープさっぽろ』（以下、コープさっぽろ）では、2022年に開店した『やまはな店』を皮切りに、道内6店舗にて『株式会社良品計画』が展開する『無印良品』が隣接する店舗を運営しています。