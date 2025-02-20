フジテレビの西山喜久恵アナウンサーが１９日、自身のインスタグラムを更新。ヤクルトの人気マスコット・つば九郎の担当者が亡くなったとの発表に「いつも笑顔にしてくれて本当にありがとう。つば九郎のカンペＤＥトーク、最高の番組でした。まだ信じられませんが、どうか安らかにお眠りください」と悼んだ。西山アナはフジテレビＯＮＥ「つば九郎のカンペＤＥトーク」につば九郎とともにレギュラー出演している。１月４日放送