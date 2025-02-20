日本テレビ「行列のできる相談所」に出演して人気の菊地幸夫弁護士が２０日、カンテレ「ｎｅｗｓランナー」に出演。兵庫県の百条委員会メンバーの日本維新の会の増山誠県議が、昨年１１月、秘密会で行われた百条委の音声データをＮＨＫから国民を守る党の党首、立花孝志氏に渡したことを認めたことを受け、法的問題を解説した。菊地氏は、「百条委員会でいろんな配慮のもとに秘密にすると決めたわけですから、それを議員の人が