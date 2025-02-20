自民党の高市前経済安保担当大臣がトップを務める調査会は、詐欺対策として架空の名義口座を利用した新たな捜査方法などを盛り込んだ緊急提言案を取りまとめました。自民党高市前経済安保担当大臣「犯行グループが悪用する通信インフラ、また金融インフラ、サービス、こういったものについてですね、犯行グループが悪用しにくい（ものにする）、また検挙率を上げていく」提言案では架空の名義口座を犯行グループに使わせるこ