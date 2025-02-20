青森県の酸ケ湯では20日、12年ぶりに積雪5メートルを超えましたが…ピークはまだ先です。3連休、さらに大雪の恐れがあります。■酸ケ湯12年ぶり積雪5m超“最長寒波”の終わりはまだ見えません。信号機は雪にのみ込まれそうに…。屋根からおろした雪は、すでに2階に届きそうなほど。和歌山県でも雪が舞います。束の間、晴れ間がのぞいた福島県。大雪で止まっていた在来線。およそ2週間ぶりの運転再開です。喜ぶ声ばか