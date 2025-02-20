大船警察署大船署は２０日、詐欺の疑いで、いずれも自称、奈良県出身で住居不定、高校１年の少年（１６）を逮捕した。逮捕容疑は１２日、氏名不詳者らと共謀し、市職員などになりすまし、鎌倉市在住の８０代女性に「累積保険料の還付金がある」などとうそを言い、郵便局員を装った少年が女性宅を訪れ、キャッシュカード４枚と預貯金通帳をだまし取った、としている。署によると、少年は「家出をして個室ビデオ店などで寝泊ま