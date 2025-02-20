[北京 ２０日 ロイター] - 中国商務省の何亜東報道官は２０日、同国製電気自動車（ＥＶ）に対する関税を巡って欧州連合（ＥＵ）との交渉を推進するために「最善を尽くしている」と述べた。ＥＵは昨年１０月、域内諸国で意見が分かれた反補助金調査を終了し、中国製ＥＶに対する関税を最大４５．３％まで引き上げることを決定した。同報道官は記者団に対し「ＥＵが産業界の声に耳を傾け、対話と協議を通じて双方の投資協力を推