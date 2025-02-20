山陽オートの九州スポーツ杯ＧＩ「第５９回スピード王決定戦」が２０日に開幕した。２級車で参戦の福岡鷹（２４＝飯塚）は初日６Ｒで渾身のまくりを決めて１着ゴールを決めた。２車並びのゼロＨアウトのハンデ位置。スタートはやはりインの１級車・松生信二にはかなわず２番手となったが、何度も何度もまくり攻勢を仕掛け、インの松生との根比べに。迎えた４周１、２コーナーで完全に松生をまくって首位に立つと、残る周回は後