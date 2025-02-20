山陽オートの九州スポーツ杯ＧＩ「第５９回スピード王決定戦」が２０日に開幕した。前回覇者の佐藤励（２４＝川口）は初日７Ｒで白星発進を決めてシリーズ連覇に向けて順調な滑り出しを見せた。レース序盤にＳＧ覇者・木村武之との競り合いを制すと着実に番手を上げ、５周３コーナーで逃げる岩沼靖郎をインからかわして１着ゴール。「フロントが逃げる症状があったけど、フォークのセッティングを変えてレースは良かった。エン