[台北 ２０日 ロイター] - 台湾経済部（経済省）が２０日発表した１月の輸出受注は前年同月比３．０％減の４６９億７０００万ドルと、１１カ月ぶりに減少に転じた。季節要因でハイテク製品の需要が鈍化したが、経済部は人工知能（ＡＩ）技術の需要が続くとの楽観的な見通しを維持している。ロイターがまとめた市場予想は１．８％減だった。昨年１２月は２０．８％増。１月最終週は春節休暇と重なった。経済部は２月の輸出受注