福岡と佐賀の21日の天気のポイントは「真冬の寒さ続く」です。晴れ間はありますが、20日より寒気の雲が流れ込みやすいでしょう。20日もよく晴れましたが、空気は冷たいですね。朝も穏やかに晴れて、最低気温は福岡市など都市部を除き氷点下の厳しい冷え込みでした。日中の最高気温は8℃前後と、真冬の寒さが続きました。空気の乾燥した状態が続いています。九州の全域に「乾燥注意報」が出ています。火の元、火の取り扱いに注意が