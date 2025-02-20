ブリトニー・スピアーズが、「沈黙させられること」は一種の虐待だと警告した。２０２１年に成年後見制度から解放され、財産を含めた数々の自身の生活の権利を取り戻したブリトニーは１９日、ソーシャルメディアで他人に「親切」にするように呼びかけた。 【写真】大物女性歌手とキス直前のブリトニー・スピアーズ インスタグラムにはこう綴られている。「無視されたり、沈黙させられる