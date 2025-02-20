千葉県旭市などで不法残留のタイ国籍の男女6人を農作業員として働かせたとして、旭市議会の副議長ら4人が逮捕されました。逮捕されたのは、千葉県の旭市議会の副議長・遠藤保明容疑者（74）ら農事組合法人「三軒家営農組合」の理事の4人です。4人は、2019年9月ごろから先月19日までの間に、不法残留で就労資格のないタイ国籍の男女6人を旭市と匝瑳市の田畑で農作業員として働かせた疑いがもたれています。警察によりますと、先月、