お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No.1が初のエッセイ連載『お布団で反省文』をワニブックスのWEBメディア「NewsCrunch」で20日から配信開始となった。【写真】人気急上昇中のお笑いトリオのぱーてぃーちゃん中学1年生、わずか12歳から本当に“一人で暮らしてきた”過去を綴ったエッセイ『中1、一人暮らし、意外とバレない』が2万部を超えるベストセラーとなり、「エッセイスト」としての才能を開花させたすがち